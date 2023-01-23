『【レオン掲載定価14万美品】AKM shawl long trench coat【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 01時 47分に出品され04月18日 01時 47分に終了予定です。即決価格は11,037円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#すずめの秋もん

#すずめの冬もん



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定価１４万円

雑誌LEON掲載

パンツェッタ・ジローラモさん

着用アイテム

AKM shawl long trench coat

ショールカラー トレンチ コートです。



超肉厚＆高密度な

とろとろメルトンウールで仕立てられた

ロング丈、ベルト付きダブルコート



スタイリッシュな見た目とは裏腹に

驚くほどの厚みと重量感で

防寒性もパーフェクト



付属のベルトを

あえて垂らして

ぬけ感を出したり

絞ってトラディショナルな雰囲気を

演出したり自由自在



素材、シルエット、仕立て

全てに抜きんでた

風格と高級感が尋常じゃないコートです。



使用感ほとんど感じない美品です。



✅ 基本情報



【色 Color】黒 ブラック

【素材 material】ウール ナイロン

キュプラ ポリエステル

【サイズ Size】 L

【実寸 Actual size《cm》平置き 】



◾️身幅/Width・50.5



◾️肩幅/shoulder width・42



◾️袖丈/Sleeve Length・63.5



◾️着丈/Length・97



【状態 Condition】EXCELLENT+

良好

【着用シーズン】 秋 冬

【生地の厚さ】 肉厚

【裏地】 有り

【伸縮性】 無し



✅発送方法



◾️らくらくメルカリ便 匿名配送

（ゆうゆうに変更可能）



◾️送料完全無料❢



◾️スピード発送❢



⭐️タバコ ペット 無し❢





サイズ...L

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エイケイエム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【レオン掲載定価14万美品】AKM

shawl

long

trench

coat