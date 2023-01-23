『淡路島 洲本温泉利用券 5万円【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月14日 00時 29分に出品され04月14日 00時 29分に終了予定です。即決価格は20,148円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 淡路島「洲本温泉利用券」50000円分

送料無料です。



「ホテルニューアワジ」等、本券記載の各ホテルにて、御宿泊お食事館内のお買い物などにご利用頂けます。各種宿泊サイトで予約し、宿泊先での現地支払いにして、お使い頂けます。



有効期限は、令和7年6月末迄あります。



ホテルニューアワジ

淡路島ビーチリゾート シーアイガ海月

華海月

夢海遊淡路島

渚の荘 花季

淡路夢泉景

淡路インターナショナルホテル ザ・サンプラザ

やしま

海月館

淡路島観光ホテル

海のホテル 島花



宜しくお願い致します



ホテル名···洲本温泉利用券



ホテル名···洲本温泉利用券 商品の情報 カテゴリー: チケット>>>株主優待券・割引券>>>宿泊券 商品の状態: 新品、未使用