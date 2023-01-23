『新品未使用LONGCHAMPロンシャン レアコレクション エピュレかごバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 11時 15分に出品され03月15日 11時 15分に終了予定です。即決価格は32,370円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロンシャン 数量限定のレアコレクションなエピュレバスケットかごバッグ！



これまでのロンシャンかごバッグのデザインとは違うバケット型のレアコレクション限定バッグ

国内に数点しかないレア商品



フランスの職人が一つ一つ丁寧に手作りした高級かごバッグ

ルプリアージュのレザーにカゴの異素材組み合わせがコーディネートをおしゃれに格上げ



カゴで編まれたバスケット型が可愛らしく、カジュアルコーディネートのポイントに、きれいめコーディネートの外しに幅広く合わせられるたっぷり容量のおしゃれかごバッグ



国内百貨店にて購入しましたが、カゴバッグが増えてしまったのでこちらは出品します

不織布袋にお入れして緩衝材で保護の上お送りします



購入時ケアカード付き



PCスペース : 有

商品番号 : 10161HCY016

拡張可能 : 17 cm (L) x 22,5 cm (H) x 17 cm (W)

素材 ウィッカー

金具等 ゴールドカラー

レザーエッジ : ロシアンレザー（カウハイド）

裏地 : ポリアミドとポリエステル - ジャカード、ロンシャンホース

重さ : 381 g

外側の詳細

ハンドルの長さ : 14 cm

内側の詳細

塗装された内側ポケット : 1



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用LONGCHAMPロンシャン レアコレクション エピュレかごバッグ