『【未使用】ダイニチ (Dainichi) 加湿器 HD-5020-W【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 08時 04分に出品され04月22日 08時 04分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ----------

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■商品状態



【未使用】ダイニチ (Dainichi) 加湿器 ハイブリッド式ホワイトHD-5020-W



未使用品になります。

箱はございません。

2020年製です。



付属品 説明書のみ



■ 仕 様 ■

色：ホワイト(W)

適用床面積の目安(50/60Hz)…

・[プレハブ洋室]：〜14畳(〜23m2)

・[ 木造和室 ]：〜8.5畳(〜14m2)

加湿方式：ハイブリッド式

加湿能力：［標準］500、［静音/おやすみ加湿］375、[eco]365、[のど・肌加湿]500 ml/h

タンク容量：約4.0L

連続加湿時間：［標準］8.0、［静音/おやすみ加湿］10.7、[eco]11.0、[のど・肌加湿]8.0 時間

消費電力(50/60Hz)：［標準］163、［静音/おやすみ加湿］161、[eco]11/12、[のど・肌加湿]163 W

運転音：［標準］30、［静音/おやすみ加湿］20、[eco]30、[のど・肌加湿]30 dB

1時間あたりの電気代目安(約)：4.4 円

本体寸法(約)：幅375×奥行190×高さ375mm

質量(約)：4.8kg

電源コード長さ：2.0m

交換フィルター…

・抗菌気化フィルター：[ H060518 ](交換目安：約5シーズン)

・抗菌エアフィルター：[ H060537 ]

交換アタッチメント…

・Ag+抗菌アタッチメント(1個入)：[ H011500 ]

・Ag+抗菌アタッチメント(2個入)：[ H011501 ]

木造8.5畳 プレハブ洋室14畳 ホワイト

即日発送 ダイニチ ハイブリッド式加湿器 DAINICHI HD-5020-W



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O001691

105-022806-001 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用