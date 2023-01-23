『UNIQLO ユニクロ プラスＪ ハイブリッドダウンショートコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 19時 10分に出品され04月08日 19時 10分に終了予定です。即決価格は11,411円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UNIQLO ユニクロ プラスＪ ハイブリッドダウンショートコートです。

お値下げは不可となります。



こちらで新品未使用品をお譲り頂きました。

２〜３回着用しましたが、私には余り似合わなかったのとアウターが増えてきたのでお譲りします。

クリーニング済ですので、すぐに着用出来ます。



サイズ Ｍ



お色はネイビーです。



軽く畳んで梱包、発送させて頂きます。



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ UNIQLO ユニクロ プラスＪ ハイブリッドダウンショートコート