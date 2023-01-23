『ヤマダヤ soeur コート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 15時 34分に出品され03月13日 15時 34分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ヤマダヤのCLOVE福袋に入っていたsoeurのコートです。

前面がダウンになっています。

袖口の広いタイプです。

タグ付新品、定価29,500円です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ヤマダヤ

soeur

コート