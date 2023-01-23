『[Orolay] Mサイズ✨️ダウンジャケット レディース ダウンコート 青【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 19時 35分に出品され04月04日 19時 35分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

⭐️新品未使用

⭐️送料無料

⭐️即購入可能

⭐️おまとめ歓迎!

⭐️『在庫1点限り✨️早い者勝ち』

⭐️フォローすると100円引きなどのお得情報プロフにあり



#ren07アイテム



⚠️検品のために箱から1度開けていますが新品未使用品です⚠️



【高い保温性】

表地: 100%ポリエステル; 中わた: 90% ダウン, 10% フェザー; 裏地: 100% ポリエステル。上質なダウンとフェザーの採用により、弾力性と保温性が高くなっています。高品質な素材を作られて、優れた吸湿性・透湿性を備え、耐久性がよく着心地も柔らかいです。



【防水の表地】

表地は一定の防ぐ加工も施し、雪の日でサラサラ感がキープできます。4層にわたる封入加工により、羽毛抜けを防止します。優れた通気性を備えており、ストレスのない着心地です。サラサラとした質感で着心地が快適であり、ふんわりと暖かいです。



【実用デザイン】

立襟とフードを備え、風が入らず快適で、防風防寒対策がバッチリです。フードは伸縮性のある紐で調節可能で、動きやすい。袖口には指無し手袋付きが付いて両手を暖かく保ちます。胸部の両側にはファスナー付きのポケットがあります。さらに大容量のファスナー付き斜めポケットが二つあり、物を入れたり、手を暖めたりてとても便利です。



【細身シルエット】

Aラインのダウンジャケットは綺麗で非常にスッキリしてスタイルが良く見える。シンプルと無地なデザインは上品さと高級感もプラスして、可愛らしい合わせやすいです。裾は正面が短く、背面が長いミドル丈のデザインで、歩くのがとても楽。スポーツダウンとしても適用です。また、ヒップをカバーするため、よりスリムなルックスになります。



【適用場合】

冬はもちろん、気温の低い春と秋も活躍する。通学、通勤、旅行、登山やビジネスなど様々な場合に合わせる。多くのサイズとカラーを選びでき、デザインもシンプルと無地なので どんな年齢層と体型の女性にもご着用いただけます。1枚で長く愛用することができます。また、本商品の表記サイズはUSサイズなので、日本サイズより全体的に大きい作りになっています。ワンサイズ・ツーサイズ小さめおすすめします。

防風 通学 通勤 春秋冬



$$8888 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ [Orolay]

Mサイズ✨️ダウンジャケット

レディース

ダウンコート

青