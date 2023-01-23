『ten-c artic down parka 46 テンシーダウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 14時 49分に出品され03月23日 14時 49分に終了予定です。即決価格は24,570円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ten-cのアーティックダウンパーカ



サイズ46



カラー→ ネイビー



目立った傷汚れなどはありませんがあくまでも中古であり多少の使用感はありますので神経質な方はご遠慮ください。

クリーニングに出した後一度も使用していない状態です。

画像にあるものが商品の全てになります。

発送の際はなるべく圧縮して送らせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ten-c

artic

down

parka

46

テンシーダウン