『ナノユニバース西川ダウン2019★ 他サイトにて専用★新品未使用タグ付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 13時 45分に出品され04月23日 13時 45分に終了予定です。即決価格は50,000円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2019年発売のお色はアイボリー

今年はこちらのお色は販売されていませんので

お探しの方がいらっしゃいましたら

ご検討下さいませ☆



サイズ 38





こちらのサイトにて、5点程西川ダウンを

販売し完売しております！！



毎年購入するぐらい西川ダウンの虜で

現在、ネイビーとブラウンを着用しておりますが

本当に軽くてとても暖かく重宝します



タトラス、ウールリッチ、カナダグース等

有名なダウンコートも幾つか所有していますが

お値段は数段こちらがお手頃なのに

負けないお品だと思います♪





所有している西川ダウンの中でも

こちらはファーのボリューム＆

サラサラで高級感があり♪

中々手離したくなかったのですが

ダウンが増えすぎてクローゼットに

入りきれないので

少しずつ断捨離兼ねて出品しております



こちらのお色は今年はなく、来季以降も販売があるのかわからないので貴重なので

一定期間の出品になりますので、

ご了承下さいませ✩.*˚







◆nano・univese◆

今年創業450周年を超える歴史ある寝具メーカー西川とnano・universeの毎シーズン大好評のコラボダウンウェア。 ファッション性と機能性を兼ね備えたオリジナルデザインをバリエーション豊富なラインナップで展開。 2019年の新作ラインナップは大人の女性に向けたエレガントで上品なクラス感溢れるデザイン。



【羽毛】

・フランスダックを使用

・他と比べて約2倍の飼育期間を有する良質な羽毛



【素材】

・撥水加工を施したポリエステルタフタを使用

・裏にはシレー(熱と圧力で密度を上げ、空気を通しにくくする)加工

・ダウンのふんわり感をキープできるしなやかさのあるソフトな風合い

・マットでありながらスポーティーすぎない上品な微光沢

・ON/OFF問わずに幅広く着られる素材感



【デザイン】

・ヒップを覆う長めの丈感

・ダウンのふんわり感を1番感じられる太めのダウンステッチ

・着ぶくれしないほど良いダウンの分量感やシルエット

・ファスナーを上まで上げてもバランスの良いフードデザイン

・小顔効果も期待できるボリューミーなラクーンファー

・ファーを外してもサマになるフード口のドロストやドット等のディテール

・エコレザーのパイピングやグログランテープ使いなどクラス感のあるデザイン

・左身頃内側にファスナー付き内ポケット付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ナノユニバース西川ダウン2019★

他サイトにて専用★新品未使用タグ付き