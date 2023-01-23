『［新品・未使用］西川ダウン ３ＷＡＹステンカラーコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 20時 08分に出品され04月20日 20時 08分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 西川ダウン ３ＷＡＹステンカラーコート になります。



◯サイズ Sサイズ

◯着丈 91

◯肩幅 42.5

◯身幅 53.9

◯袖丈 63

◯カラー ブラック



『オンオフ兼用で使える西川ダウンコート』



高品質な東京西川のダウンを使用したステンカラ―コート。インナーダウンが取り外し可能になっており、それぞれ単体としてもお使い頂けます。表地のウール素材に裏ラミネートを施し、「透湿・防水・防風」機能もプラス。コーデュロイの付け衿も取り外しが可能になっています。オンオフ兼用で、幅広い季節で活躍してくれるコートです。

【高品質ダウン（フレッシュアップ）】

世界でも有数のダウン「USAダウン」を使用。東京西川独自の技術「フレッシュアップ加工」により、より高品質で衛生的なダウンに進化させました。その高い保温性や軽量性はもとより、抗菌・防臭効果のあるサニタイズ加工も施されており、長く衛生的に使用することが可能です。



【最適な暖かさを提供する機能性】

「メタルギア・ダウンテック」非常に薄いアルミニウムを蒸着させた「METALGEAR」を背面体感部分に配置し、体から発生する熱線を効率よく保温することができます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ナノユニバース カラー: ブラック系/ホワイト系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ［新品・未使用］西川ダウン ３ＷＡＹステンカラーコート