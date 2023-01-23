『HOUDINI Ms Enfold Jacket Ｌ【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 23時 33分に出品され03月14日 23時 33分に終了予定です。即決価格は10,350円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



HOUDINI Ms Enfold Jacket



サイズ：Ｌ



カラー：Geyser Grey



定価 38,500円（税込）



昨年購入しましたが、断捨離のため出品します。

(着用回数3回)

クローゼット保管ですので、神経質な方はご遠慮下さい。

ご検討よろしくお願いします。





以下公式ページ引用



時代を超えてフィットする普遍的なスタイルに、高機能素材を組み合わせた革新的なジャケットです。防風性と透湿性に優れ、耐久撥水（DWR）加工が施されたC9 Ripstop™を表生地に使用し、濡れても保温性を損なうことのないPrimaLoft® Gold Active+を中綿として使用しています。フロントの開閉はボタン仕様で、内側にメッシュポケット、両サイドのポケット、さらに右ポケット内部にはパッカブル機能を備えたジッパーポケットを配しています。アウトドアアクティビティに対応する機能性を備えながらも、それよりはるかに広いシーンで着用できる汎用性があるため、シェルの下のミッドレイヤーとしても、単体でアウターとしても着用することができます。レギュラーフィットのデザインを採用しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フーディニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HOUDINI

Ms

Enfold

Jacket

Ｌ