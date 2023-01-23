『ザノースフェイス ダウンジャケット ネイビー メンズS 700フィル ヌプシ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 15時 27分に出品され04月20日 15時 27分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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・カラー：ネイビー



・サイズ：メンズS



着丈：65 身幅：56 肩幅：51 袖丈：62



【その他】

・中古品については一点物ですので、ご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。

・寸法については多少の誤差はご了承ください。

・商品の状態については、古着ですので細かい部分には限りがあります。あくまで個人出品であり、見落としている可能性もありますので、完璧や新品同様を求める方はお控えください。

・何か気になることがりましたらお気軽にコメントください♪







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72511 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ザノースフェイス ダウンジャケット ネイビー メンズS



700フィル ヌプシ