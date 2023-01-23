『UNIQLO ネイビー フード付き ダウンジャケット M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 17時 35分に出品され03月13日 17時 35分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【高機能素材】

このジャケットは、ポリエステル100%で作られており、耐久性と防水性に優れています。ダウンの中綿が保温性を提供し、寒い季節でも快適に過ごせます。



【デザイン】

ネイビーのシンプルなデザインで、フード付きのスタイルはカジュアルからアウトドアまで幅広く対応可能です。前面には便利なポケットがあり、収納力も抜群です。



【サイズとフィット】

サイズはMで、体にフィットするデザインが特徴です。アクティブな動きにも対応できるため、普段使いにも最適です。



- 色: ネイビー

- スタイル: フード付きジャケット

- サイズ: M

- 素材: ポリエステル100%

- 中綿: ダウン



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブルー



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ UNIQLO

ネイビー

フード付き

ダウンジャケット

M