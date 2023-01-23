『新品未使用品⭐︎23区 ウール ピーコート 裏地付 ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 21時 03分に出品され03月11日 21時 03分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

23区のネイビーのウールピーコートです。

数年前に購入し、クローゼットにしまったまま

でサイズアウトしたため、出品致しました。



●サイズ：

タグ表記 32



●素材：

写真6枚目をご参照下さい。



●状態：

試着のみの新品未使用、自宅保管品です。

素人検品ですので、傷、汚れ、毛羽立ち、

その他見落としあるかもしれません。

細かい事を気にされる方、完璧な商品をお求めの方は購入ご遠慮下さい。

（画像で状態をご確認いただき、不明な点はご購入前にコメント欄にてご質問下さい）



●発送

梱包はリサイクル簡易包装でコンパクトにして

発送致します。

折り皺等、ご了承下さい。



●その他、注意事項：

プロフィールをご一読下さい。

あくまでも自宅保管の商品です。

その旨ご了承の上、宜しくお願い致します。



#23区#小さいサイズ#オンワード樫山

#コート#Sサイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XXS以下 ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品未使用品⭐︎23区 ウール ピーコート 裏地付 ネイビー