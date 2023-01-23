『パタゴニア Patagonia フリースジャケット サイズM Retro-X【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 15時 19分に出品され02月13日 15時 19分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PatagoniaのレトロXです。

ほとんど着用しておりません。

ご検討よろしくおねがい致します。



保温性・耐水性・耐久性を備えたクラシック・レトロX・ジャケット



●表地のフリースと裏地のメッシュの間に防風性バリヤーを貼り合わせた素材により、風を防ぎながら熱を逃がさない

●内側にウインドフラップを備えたフルレングスのフロントジッパー

●肩と腕を動かしやすいよう、袖はYジョイント構造でアクティブなシーンにも最適

●胸元には縦型ジッパー式ポケット、サイドにはワープニット・メッシュの裏地付きジッパー式ハンドウォーマーポケット付き

●カスタマーが購入するごとに発展途上国の工場労働者たちの元へ、さらなる賃金が送られるフェアトレード認証を受けた工場で製造されています



素材···ボア



カラー···ベージュ



ジップ・ボタン···ジップアップ



フード···フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ パタゴニア Patagonia

フリースジャケット サイズM Retro-X