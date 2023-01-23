『希少 レア LOUIS VUITTON ルイヴィトン スプリングコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 20時 24分に出品され04月25日 20時 24分に終了予定です。即決価格は106,585円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOUIS VUITTON ルイヴィトン スプリングコート



襟のデザイン、ウエストの切り替え、袖のデザインなど細部にわたって大変凝ったお作りのかなり貴重なコートです。

ベーシックなお色でどんなスタイルとも合わせやすく、大変重宝するアイテムではないでしょうか。

ボタンやベルトにさり気なくブランドロゴが入っており、上品にブランド主張しております。

裏地も素敵です。

羽織りとしてはもちろん、ボタンを閉めてベルトをすればワンピースのように見えて大変可愛いです。

状態も良く大変希少なコートではないでしょうか。



ブランド表記サイズ/36

当方156㎝普段Mサイズ着用でピッタリとしたサイズ感です。

かなり細身のデザインでスタイル良く見えるシルエットです。

薄手のタートルニットにニットベストをレイヤードし、アウターとして着用した写真追加しましたので、丈感など参考にされて下さい。



お値引き不可

カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 希少 レア LOUIS

VUITTON

ルイヴィトン スプリングコート