『xxsモンベル ビームス インナーダウン軽量【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 22時 15分に出品され03月16日 22時 15分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用頻度は多くありません。

色はベージュ（見本よりも光沢があります）





モンベル beamsコラボ

ライトダウン★

表記サイズ XXS

着用した感じはS〜M位

実寸を参考にしてください！

実寸

肩幅···45cm

身幅···80cm

袖丈···58cm

着丈···55cm

※平置き素人寸法です。

誤差はご了承ください。



■デザイン

〈mont-bell（モンベル）〉の名品「スぺリオダウン ラウンドネック ジャケット」

持ち運び・収納が可能なスタッフバッグが付属し、携帯性にも優れたひと品です。



■素材

ファブリックは、柔らかさが抜群のミニリップストップ組織の合繊素材を厳選。暖かさと軽さを両立した〈mont-bell〉が誇る高品質の800フィルパワーEXダウンを採用しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ xxsモンベル ビームス インナーダウン軽量