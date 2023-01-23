『【美品】Head ヘッド ボアスノーボードブーツ 24.5cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 49分に出品され03月04日 04時 49分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 スノーボード用headのボアブーツです。



昨年ムラサキスポーツで買いました。

2回履きましたが、どうしてもサイズが合わないので出品します(T . T)

インナーがベロアのようにすごく暖かくて

蒸れません。



全体的に美品かと思いますが

画像を確認の上ご購入をお願いします。

簡易包装で発送します。





#head #ヘッドボアブーツ スノーブーツ #ヘッド #スノーボード #おしゃれ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 24.5cm