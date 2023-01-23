『【美品】Head ヘッド ボアスノーボードブーツ 24.5cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 49分に出品され03月04日 04時 49分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|24.5cm
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落札価格8580円
802 入札履歴
終了
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