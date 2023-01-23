『THE NORTHFACE スノーパーカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 15時 01分に出品され04月06日 15時 01分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTHFACEのスノーパーカーです。

本来はスキーウェアなのですが、街着としてのみ着用しました。



裏地は起毛気味で若干の保温性がありますが、綿などは入っていないので長い期間ご着用いただけます。



身幅約54cm程です。



値下げの交渉等は、常識の範囲内でお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス カラー: ブルー系/イエロー系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTHFACE

スノーパーカー