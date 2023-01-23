『希少◆HYSTERIC GLAMOUR◆ヒステリック ワッペン 中綿ジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月27日 00時 43分に出品され04月27日 00時 43分に終了予定です。即決価格は10,218円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ❍ITEM



HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー



メンズ レディース 木村拓哉 キムタク 愛用ブランド



※ヒスガールワッペンがお洒落な中綿フード付 ジャケットでございます。



一目でヒスだと目に入るデザインはファンにはたまらない一着かと思います。



デニムやスウェットなどとも相性◎



PRIMALOFTプリマロフト使用ジャケット



アメリカ国軍の要請を受けてALBANY社が開発した人工繊維による擬似羽毛素材です。羽毛のような軽さと保温性、柔軟性、撥水性などを備えいます。





右方に小さなお汚れ、フロントに薄いツレがございますが比較的目立たなく、他は綺麗な状態ですのでまだまだ長く着用していただけます。





お探しだった方は是非。





❍状態



状態については主観の部分もございますので、画像にてご確認をよろしくお願いいたします。







❍SIZE 【cm表記】



肩幅 ラグランスリーブ



身幅51cm



袖丈68cm



着丈61.5cm





❍CONDITION 【状態】





【S】 新品同様 【A 】 ほぼ使用感のない非常に綺麗な状態の商品 ◎ 【B】使用感がございますが比較的綺麗な商品 【C】使用感があり多少の傷や汚れがある状態の商品 【D】傷みなどのダメージがやや目立つ状態の商品 【E 】傷みや劣化が目立つ状態の商品

※商品の状態は出品者の主観になります。





❍COLOR【色】



ネイビー









❍DELIVERY【配送】



✽ご購入ですが如何なる場合でありましても先着順になりますので早い物勝ちになります。





✽心込めて丁寧に梱包し、簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

✽あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。



✽写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。



素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ポリエステル(中綿) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少◆HYSTERIC

GLAMOUR◆ヒステリック

ワッペン

中綿ジャケット