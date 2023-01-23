『Kaon（カオン） バックフリルカラーブロックコート チェスターコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 23時 50分に出品され04月26日 23時 50分に終了予定です。即決価格は8,060円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KAON

カオン

バックフリルコート



Kaon（カオン）/バックフリルカラーブロックコート



チェスターコートをベースにして、

ネイビー、ベージュ、レッド、グレーの4色を

大胆に切替えたカラーブロックが目を惹きます。



後見頃に可愛いフリル！

カオンおなじみのディテールですが、

甘さは抑えられています。



体に沿う美しいシルエットですが、

着用感はタイトではありません。



上質なウールのコート地を使用しています。



当時大人気で入手困難だったコートです。

赤は特に人気でした！



なかなかこのようなデザイン性の高いコートはお目にかかることがなく、冬場にはとても魅力的なデザインです！



5回ほど着用しクローゼットで保管しておりました。



表記サイズは36のSサイズですが、普段MまたはLを着用しているものが着用しておりました。

実寸にてご判断願います。



身幅 約49

着丈 約84 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カオン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Kaon（カオン） バックフリルカラーブロックコート チェスターコート