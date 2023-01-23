『ブラックダイヤモンド トレイルポール メンズ 100-140【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 15時 27分に出品され03月29日 15時 27分に終了予定です。即決価格は7,383円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブラックダイヤモンド BlackDiamond BD

トレイルポール

100-140

収納時約62

2シーズンくらいバックカントリー用に使用していました。

スノーバスケットが左右で異なります。



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#blackdiamond 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり