『Macintosh マッキントッシュ コート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 08時 42分に出品され04月17日 08時 42分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Macintosh

マッキントッシュ

コート



1番下のボタンが無いです。

すいません。



あまり着用して無いので、

まだまだ使用いただけると思います！

お買い得^_^



サイズ32



素材···ウール



季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Macintosh

マッキントッシュ コート