『K様専用ページ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 18時 30分に出品され04月24日 18時 30分に終了予定です。即決価格は22,200円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 直販限定カラー【花粉・ウイルス対策】ダイソン Dyson Purifier Humidify+Cool PH03 BN 加湿空気清浄機 空気清浄機 加湿器 ブラック/ニッケル



付属品のリモコンを間違って箱と一緒に捨ててしまい、リモコンがありません。

携帯でリモコン操作可能です。

他に付属品は加湿お手入れキットがあります。

写真に載せている物が全てです。

使用せず自宅に保管していた為、フィルターは綺麗な状態で、加湿はも一度も使っていないです。



他にも小さいサイズのHOT+COOL 空気清浄ファンヒーターが２台、大きいサイズのHOT+COOL 空気清浄ファンヒーターも出品しております。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ダイソン