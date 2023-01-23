『ロングコート白(未使用)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 07時 39分に出品され03月19日 07時 39分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 united arrowsのコートです。

タグ付き、未使用です。

定価 ¥29700



カラー···ホワイト

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

素材···ウール

フード···フードあり（取外し不可）

季節感···冬



色味は写真の感じが近いですが、少し黄味がかった白色です。

コメント等お気軽にどうぞ！



#unitedarrows #UnitedArrows #コート #白コート #ラグランコート #未使用 #新品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ロングコート白(未使用)