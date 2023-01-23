『大人気ショートコート アンゴラウール 秋冬デート女子会に最適シンプル可愛い【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 09時 09分に出品され03月12日 09時 09分に終了予定です。即決価格は9,110円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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この秋冬にぴったりな可愛いショート丈コートでワンランク上のお出かけを。アンゴラウールのフレグランススタイルが、シンプルながらもトレンドを抑えた一枚です。女子会やデートに最適な上品さをお楽しみください。



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カラー: 赤

(他に アプリコット、グレーもあります)



サイズ : Mサイズ

(他にSサイズ~Lサイズもあります♪̊̈♪̆̈)

※ご希望の方はコメントお願い致します❕



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☆注意事項☆



※仕事が不定期のため、1週間まとめて発送しておりますので、ご了承下さいm(_ _)m



※検品してますが、海外製品の為、多少のほつれやキズ、汚れ等が付着してる場合があります。

ご了承して下さる方のみのご購入を、お願い致します┏○ペコッ



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✻*˸ꕤ*˸*⋆。✻*˸ꕤ*˸*⋆。✻*˸ꕤ*˸*⋆。✻*˸ꕤ*˸*⋆。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

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