『casey vidalenc casey casey コート モッズコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 19時 40分に出品され04月27日 19時 40分に終了予定です。即決価格は25,300円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CASEY VIDALENC

(CASEY CASEYの前身ブランドです。)



フードコート



参考価格 102,900円



カラー ネイビー



ウール 100%

洗いのかかった薄いウールです。



サイズ xs

サイズ は最小のxsですが、大きめです。

ウエストの紐をしぼって、サイズ 調整が可能です。



着丈 約81.5cm

肩幅 約50cm

身幅 約61cm

袖丈 約65.5cm



フランス製



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arts&science 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ケイシーケイシー

カテゴリ ファッション

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