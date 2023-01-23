『【ぽっぽむ様専用】ダーリッチ♡ドッキングブークレージャケットドット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 02時 10分に出品され04月11日 02時 10分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノーカラーのシルエットなので、

ターオルネックやブラウスなどインナー次第で様々な雰囲気を楽しめるのも嬉しいポイント！



またとても軽い着心地で着疲れしづらいため、

特別な日にはもちろん普段使いにもピッタリなアイテムとなっております♡



カラー ドット





1回短時間のみ着用の美品です



カラー···ホワイト



カラー···ブラック



着丈···ショート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【ぽっぽむ様専用】ダーリッチ♡ドッキングブークレージャケットドット