『fashiru 3wayウールブレンドコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 23時 33分に出品され04月30日 23時 33分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3wayウールブレンドコート

fashiru

ファシル



ウールブレンドで暖かくなめらかな肌触りときれいな表面感で見た目も高級感がある素材を使用

また、生地をたっぷりと使用するロングコートの重さを解消し軽さを追求しました。



釦の開閉でスタンドカラー/チェスター/ステンカラーと3wayで楽しめます。



スタンドカラーで首元も暖かく、本格的に寒くなる季節に活躍してくれるアイテムです。後ろにはスリットが入っており足さばきも安心して頂けます。



カラー /black





■サイズ(約㎝)

着丈 116

肩幅 52

身幅 60

袖丈 52

裾幅 73



■素材

表地：レーヨン53% ウール47%

裏地：ポリエステル100%





カラー···ブラック



着丈···ロング



柄・デザイン···無地



着るつもりだったのでタグは切ってます。自宅で試着のみです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ファシル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ fashiru

3wayウールブレンドコート