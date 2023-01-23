『バーバリー 英国製 ビンテージ ステンカラー・シングル コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 23時 59分に出品され04月20日 23時 59分に終了予定です。即決価格は10,399円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1981年10〜12月 英国製

ロンドンで購入しました。

ビンテージ品ですので、応分の使用感あります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー カラー: ホワイト系/グレイ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バーバリー 英国製 ビンテージ ステンカラー・シングル

コート