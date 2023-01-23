『HERMES エルメス 極美品 ベアン ボックスカーフ ブラック 長財布 □D【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 05時 44分に出品され05月02日 05時 44分に終了予定です。即決価格は24,150円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。





【商品説明】

・ブランド：HERMES エルメス

・ライン：ベアン

・素 材：ボックスカーフ レザー

・カラー：ブラック

・サイズ：約9.5cm×17.5cm×2.0cm

・仕様：カード入れ×5、ポケット×3、札入れ×1、小銭入れ×1

・刻印：□D刻印

・付属品：本体のみとなります。



コメント：

男性・女性ともに大人気の

HERMES エルメス 【べアン 長財布】を入荷しました♪



1点限り お急ぎください！なくなり次第販売終了となります。



【コンディション】

メンテナンス、クリーニング済みですのでお手元に届いてからでも気持ちよくお使いいただけます。全体的に大きな傷や汚れはございません。



ファスナー：動作良好

縫製：糸飛び、糸切れなし

金具：小傷はございますが、ピカピカとしております。



当店の購入先は全て、ブランド正規店、又はRBAリサイクルブランド流通協同組合ATF全国質屋ブランド品協会AACD日本流通自主管理協会認定の古物市場です。プロの査定員の真贋チェックをクリアした正規品でございます。神経質な方や完璧なものを求める方は、ご遠慮ください。なるべく多くの写真を掲載しております。商品の状態は、写真でご確認ください。



【発送】

原則的にご入金後の翌日発送です。梱包ケースと梱包資材を使用して、型崩れや破損のないようご丁寧に発送いたします。諸事情により遅れる場合は、事前に連絡致します。



最後までお読みいただきありがとうございました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

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