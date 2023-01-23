『POLO RALPH LAURENダウンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 14時 33分に出品され03月22日 14時 33分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 POLO RALPH LAUREN



ウォーターレジスタント ダウン フーデッド ジャケット





グレーのダウンになります。

真冬用に購入し、数回着用しました。



XSですが、156cm女性が着用してジャストサイズです。



丈はややショート気味なので、ハイウエストスカートやニットワンピースとも相性良いかと思います！



定価:105,600円で購入しました。



素材(詰め物)···ダウン



カラー···グレー



種類···ダウンコート/ジャケット



着丈···ショート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ POLO

RALPH

LAURENダウンジャケット