『NANGA×relume / 別注AURORA-TEXダウンジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 00時 28分に出品され03月12日 00時 28分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【18AW】SHIGA DOWN NANGA×relume / 別注AURORA-TEXダウンジャケット

ジャパンブランド”SIGADOWN NANGA”。



滋賀県米原市の創業74年の国産「羽毛商品」メーカー、『NANGA（ナンガ）』とrelumeとのコラボアイテム!!



NANGAは主に寝袋などの登山用品を手掛けているブランド。



AURORA-TEX（オーロラテックス）という最新素材を使用し、透湿性・保温性・撥水性に特化。



蒸れを防ぎ、保温性を損なわない機能性素材で快適な着心地です。



更にダウンパックを内側に配した仕様で、ダウンジャケット特有の野暮ったさがなくスッキリとした印象になるのでスタイリングの幅も増えます。



前を閉めた時、首元をしっかり守り保温性を保つ襟周り、止水ジップで完全防水、大きめのサイドポケットは収納力も抜群。



また、フードが大きめに設定されているので被り易く、急な雨などにも対応できます。



細かな作りや配慮はさすが日本製です。



#ダウンジャケット

#ジャーナルスタンダード

#relume

#NANGA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジャーナルスタンダードレリューム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NANGA×relume

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別注AURORA-TEXダウンジャケット