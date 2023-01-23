『Dainichi HD-LX1219(W) 加湿器【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 21時 10分に出品され04月29日 21時 10分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お手入れは頻繁に行っていましたので、綺麗な状態だと思います。

エアフィルター1枚と、トレイカバー2枚お付けします。

加湿器の買い替えを考えており、出品することにしました。

2021年に購入しました。



【高性能加湿器】

DainichiのHD-LX1219(W)は、効率的な加湿を実現するために設計された置き型加湿器です。670/680Wの消費電力で、広い空間を素早く加湿します。



【スタイリッシュなデザイン】

ホワイトとブラックのコンビネーションが特徴的で、インテリアに調和します。コンパクトなサイズで、どんな部屋にもフィットします。



【使いやすさ】

シンプルな操作パネルにより、簡単に設定が可能です。加湿量の調整も容易で、快適な湿度を維持できます。



- ブランド: Dainichi

- 型番: HD-LX1219(W)

- 電圧: 100V

- 消費電力: 670/680W

- 周波数: 50/60Hz

- 色: ホワイト/ブラック

- サイズ: 約幅32.5cm x 奥行き24.5cm x 高さ38.5cm



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイニチ