『値下げ ARC’TERYX スコーミッシュフーディ 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 07時 11分に出品され03月13日 07時 11分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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購入する意思のある人だけお願いします。



値下げしました。

出品迷ってますので元に戻すかもしれませんのでご了承ください。



ARC’TERYX

アークテリクス



スコーミッシュフーディ



色:Distortion



サイズ:メンズ XS



数回着用のみ

街着で登山では使用していません

汚れやほつれなどはありませんが中古品になりまふので神経質なかたはご遠慮ください

ご理解ある方のみお願いします。



今は販売してないお色です

くすんだカーキ？っぽい色ですごくいい色です







■メーカー説明文引用

アークテリクスのレジェンドアイテム。

おだやかながら変わりやすい天候にぴったりのウィンドシェルです



・軽量

・圧縮できて荷造りしやすい

・防風性

・メカニカルストレッチ素材で自由な動きが可能

・トリム、スリムフィットにより激しい運動時にも最適で抜群の通気性

・スタイルとシルエットをアップデート

・ガセット入りの脇

・より機敏に動ける立体構造フィット

・調節可能なストームフードは柔らかなつば付きで、必要な時にプロテクションを強化

・No Slip Zip フロントジッパー

・伸縮性のあるカフス

・デュアル ロー ヘム アジャスター

・胸ポケットにはジャケットをコンパクトに収納可能

・コードループ付きカラビナで持ち運びが便利

・ヒートトランスファーロゴ

・DWR (耐久撥水)仕上げにより水を弾く



■重さ：140g

■フィット：トリムフィット

■センターバック丈：77.5cm

■アクティビティ：全天候



■素材

・DWR 加工の Tyono 30 デニール シェル 100% ナイロン



■お手入れ

・温水で洗濯機洗い（30°C）。

・柔軟剤使用不可。

・中温でタンブラー乾燥。

・アイロン不可。



■サイズ/実寸(cm)

[XS] 身幅：53 肩幅：46 袖丈：63 着丈：71.5 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 値下げ ARC’TERYX

スコーミッシュフーディ 美品