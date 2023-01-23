『【未使用】ボルコム M65タイプ 高機能 TDS ジャケット ブラック XL相当【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 09時 09分に出品され04月07日 09時 09分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品コメント



ボルコムのTDSシステムを採用した撥水性、通気性、防風性、保温性に優れた高機能ジャケットです。デザインはM65をモチーフにしたデザインでかっこいいです。状態は未使用で、定価税込24,200です。







★ブランド名:ボルコム (VOLCOM)



★生産国:中国製



★素材:表地・コットン57% ポリエステル36% ナイロン7% / 裏地・ポリエステル100%



★カラー:ブラック



【撮影環境により実物と多少お色が異なる場合がございますのでご了承お願い致します】



★前合わせ:ジッパーフロント



★ポケット:胸 × 2 / ウエスト × 4



★袖口:筒袖



★後ろ襟内部にフードが収納されています



★ウエスト・裾部分にドローコード付き







●サイズ表記：M

(Mサイズ表記ですが大きめで、XL程度の着用感です)



（平置き採寸:cm）

肩幅:53

身幅:60

袖丈:66

着丈:78







●状態



一度も使用歴のない商品タグ付きの未使用品です



ダメージ:特にございません



汚れ:特にございません



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カテゴリ ファッション

メンズ

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M65タイプ

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XL相当