『トルネードマート ピーコート ネイビー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 19時 51分に出品され03月07日 19時 51分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号241123E889MT5731



ご覧いただきありがとうございます。



以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪



【アイテム】

TORNADO MART トルネードマート ピーコート コート アウター メンズ ネイビー 紺色



【サイズ】

Mサイズ



【寸法】



着丈約61cm

肩幅約41cm

身幅約46cm

袖丈約61cm



※平置きで採寸しております。多少の誤差はお許し下さい。



【状態】



目立った傷、汚れなく、美品になります。

まだまだ気持ち良く使って頂けます。



＊あくまで一度人の手にわたった中古品ですので、多少の擦れや汚れはあるものとご理解ください。

目立つダメージなどはできる限り画像に掲載させて頂きますが、個人出品のため気付かない見落としがある場合がございます。



新品同様の完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。画像でご確認の上、ご不明な点は必ずご質問ください。



【色】

ネイビー



【素材】



【購入先】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トルネードマート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ トルネードマート ピーコート ネイビー