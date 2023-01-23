『G-STAR RAW ブラックダウンジャケット|ウィスラーダウン パッファー|【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 18時 16分に出品され04月11日 18時 16分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 g-star rawのメンズダウンジャケットです。



特徴

Whistler Down Puffer Jacketは、山型のキルティングとバックサイドのヘリンボーンテープがスタイリッシュなダウンジャケット。フードは取り外し可能で、ツバの部分は好みに応じて固定できるようデザインされています。さらにプルコードを使って好みのサイズに調節も可能。ミリタリーグレードの頑丈なジッパー開閉部に、チンガードとストームフライが付いています。裾の内側にはフィット調節用のプルコードを装備。2個の深いウェルトポケットにはスナップが付いています。



[ストレートフィット]

•取り外し可能なフードの付いた立ち襟

•調節可能なスナップ付きのフード

•スナップ留めのウェルトポケット

•内ポケット

•内側に調節可能なプルコード

•チンガード、プルタブ付きのジップ留め



品番: D14010-B418-6484 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ジースターロゥ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ G-STAR

RAW

ブラックダウンジャケット|ウィスラーダウン

パッファー|