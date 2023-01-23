『ポロラルフローレン ダウンジャケット ブルー メンズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 13時 45分に出品され04月15日 13時 45分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラルフローレンのダウンです。



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カラー···ブルー



着丈：約69cm（後ろの襟の付け根から裾）

身幅：約61cm（脇下から脇下を直線）

肩幅：約51cm（肩から肩）

袖丈：約65cm（肩から袖先



ナイロン100%

中綿 ダウン80% フェザー20%



【仕様】ジップアップ スナップボタン 外ポケット×5 内ポケット×2 ドローコード スタンドカラー フード取り外し可能

【付属品】なし

【代理店】ポロラルフローレン

【品番】MNRAOTWM5E00006 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポロラルフローレン ダウンジャケット ブルー メンズ