『カナダグース ファー・フード付き ダウンジャケット ブラック ロゴワッペン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 02時 40分に出品され03月11日 02時 40分に終了予定です。即決価格は13,850円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグース

Canada goose

ファー・フード付き

ダウンジャケット

ホワイトダックダウン使用

ブラック

ロゴワッペン

made in Canada



サイズL

着丈70

袖丈60

肩幅42

身幅49



カナダグースのダウンジャケットです。

代名詞であるロゴワッペンが目を引きます。

キッズのLサイズですが、大人の方でも着用できるサイズ感です。

レディースならM〜Lくらい。

メンズならS〜Mくらいのサイズ感です。



やや使用感、袖口の反射ラインのスレがあります。

また、袖の肘部分に僅かな破れがありますが、目立つものではありません。



こちらはAACD加盟リサイクル店での購入品です。

中古品にご理解の上お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>コート 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 160cm ブランド: カナダグース