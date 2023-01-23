『00s ナイキ NIKE リバーシブル ダウンジャケット ヌプシ バイカラー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 10時 43分に出品され03月29日 10時 43分に終了予定です。即決価格は11,505円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 00s ナイキ NIKE リバーシブル ダウンジャケット 肉厚 ヌプシ バイカラー



サイズ表記XL

着丈73cm

身幅64cm

肩幅52cm

袖丈64cm



分かりづらい薄っすらシミが見られますがその他目立ったダメージ見られず状態も良好になります。



管理番号360 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 00s

ナイキ

NIKE

リバーシブル

ダウンジャケット

ヌプシ

バイカラー