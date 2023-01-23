『専用【新品】TATRAS タトラス ダウンジャケット ブラック メンズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 22時 31分に出品され04月07日 22時 31分に終了予定です。即決価格は21,420円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品】



【未使用】



TATRAS



タトラス



ダウンジャケット







カラー ブラック



サイズ 02 (日本サイズM相当)



肩幅 42cm

身幅 53cm

着丈 67cm

袖丈 64cm



※素人採寸



ダウンとナイロン素材の切り替えしが

オシャレでカッコいいです。



フードの取り外し可能。





定価 約80000円





セレクトショップで購入。



新品未使用になります。



春、秋、冬先の3シーズン着用可能です。



TATRASのハンガー、ガーメントケース付き。













カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 専用【新品】TATRAS タトラス ダウンジャケット ブラック メンズ