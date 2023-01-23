『QUADS LEDリラクシングライト加湿器 LUXFLAME【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 08時 38分に出品され03月16日 08時 38分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 未開封品



最大加湿量：約300ml/ｈ

連続運転時間：約8.5時間

水タンク容量：約2.6L (水タンク1つあたり約1.3L）

LEDライト

マイナスイオン



加湿方式 超音波式

タンク容量 ( L ) 2.5 リットル

外形寸法（幅） 800 mm

外形寸法（奥行） 204 mm

外形寸法（高さ） 145 mm

製品重量 4.5 kg

定格電力(AC/DC/W/Hz) 130W

加湿量/h 300 ml

タイマー機能 （入タイマー時間） （切タイマー時間） 非搭載

搭載機能 LEDライト/マイナスイオン

連続加湿時間 8.5 時間

除菌機能 非搭載

除湿機能 非搭載

スマートフォン連携 非対応

AI自動運転 非搭載

適用床面積（目安） 木造5畳・プレハブ8畳 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用