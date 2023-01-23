『富士通 脱臭機 Plazion HDS-302G【2024年最新】 』はヤフオクでから04月28日 14時 48分に出品され04月28日 14時 48分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 富士通ゼネラル 犬猫ペット用 集じん機能付

脱臭機 プラズィオン(Plazion) HDS-302G



2021年制で使用期間は2、3ヶ月ほど。

取扱説明書あり。



フィルターは掃除済み



本体傷スレ等は気にならないレベルかと思いますが

中古なので神経質な方はご遠慮ください。



梱包はプチプチで包んで発送します

購入時の箱はありません。代わりの箱に入れお送りいたします。



頑丈な梱包をお求めの方はご遠慮ください 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし