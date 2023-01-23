『【定価50,000円】 DIESEL ダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 04時 46分に出品され03月29日 04時 46分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 5年ほど前に軽井沢にて購入しました。

4〜5回しか着用していないため擦れ等ございません。

Mサイズ表記ですが、ゆったりとした作りのためLサイズ相当の大きさがございます。

送料もかかってくるため過度でない値下げは承ります。



カラー···オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【定価50,000円】 DIESEL

ダウンジャケット