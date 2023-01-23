『MONCLER＊ダウンベスト CLASSE１／SIZE ０【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 14時 11分に出品され03月10日 14時 11分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ／ 国内直営店にて購入した商品です。

数回着用の美品です。両サイドポケット付き。

※コーデ例のその他付属品（インナーシャツ等）は

含まれていません。



色 ／ ブラック



サイズ ／ 0（身幅44＊肩幅37＊着丈52）

※素人採寸なので、多少の誤差はご了承ください。



素 材 ／ 表地・裏地（ナイロン100％）

中綿（ダウン90％、フェザー10％）





☆・゜゜・*:.。.:*他にも出品中ですので是非ご覧ください。゜・*:.。.:*・゜☆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MONCLER＊ダウンベスト

CLASSE１／SIZE

０