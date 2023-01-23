『【希少】DOLCE&GABBANA RECCO搭載 ダウンジャケット プレート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 01時 38分に出品され03月26日 01時 38分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚪︎ブランド : DOLCE&GABBANA / ドルチェアンドガッバーナ



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⚪︎種類 : ダウンジャケット



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⚪︎表記サイズ : 46





⚪︎実寸 :

肩幅→ 46

身幅→ 56

着丈→ 67

袖丈→ 66



その他実寸をご所望の方はコメントお願いします！







⚪︎ポイント :

希少

Recco

シルバープレート

ブラック

黒色







⚪︎素材 : ポリエステル ナイロン / ダウン







⚪︎状態 : 右袖にリペア、Recco部分(内袖)に毛玉、プレート周りハゲが見られますが、ダウン抜け等なく、まだまだお使いいただけるアイテムです！





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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】DOLCE&GABBANA

RECCO搭載

ダウンジャケット

プレート