『12/30まで【新品sサイズ】ノースフェイス バルトロ ライト ジャケット NT【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 10時 40分に出品され04月25日 10時 40分に終了予定です。即決価格は23,500円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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メルカリのキャンペーンに伴い2週間限定で値引きした価格で出品してます。





THE NORTH FACE

ノースフェイス バルトロ ライト ジャケット



・型番： ND92240

・カラー：NT ニュートープ

・サイズ：S

・素材：

＜表地＞30D GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER Insulated Shell （2層）（表側：ナイロン100％、裏側：ePTFE）

＜中わた＞GreenRecycled CLEANDOWN光電子（ダウン72％、レーヨン20％、フェザー8％）

＜裏地＞Nylon Taffeta（ナイロン100％）

・定価：57,000円＋税



【製品詳細】

真冬の天体観測や雪上ハイクにも対応できる、高い保温性を持つ防寒ジャケット。中わたには、特殊セラミックスの遠赤外線効果により優れた保温効果が持続する光電子リサイクルダウンを封入。高度な洗浄技術により、汚れを徹底的に除去したクリーンなダウンが高い保温性を確保します。表地には30デニールのGORE-TEX INFINIUM PRODUCTSの2層構造を使用。防風性とともに耐水性もあり、雪や小雨程度の濡れを抑えます。中わた入りの内襟やフロントのダブルフラップなどでコールドスポットを軽減。携行に便利なスタッフサック付きです。



ND92240

NT



サイズ···S 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 12/30まで【新品sサイズ】ノースフェイス

バルトロ

ライト

ジャケット

NT