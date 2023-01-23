『即 MONCLER GENIUS THEMISTO 希少サイズ0【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 21時 36分に出品され03月22日 21時 36分に終了予定です。即決価格は131,824円に設定されています。現在104件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MONCLER GENIUS THEMISTO



サイズ：0

着丈83、身幅58、肩幅52、袖丈61

商品は試着のみで新品となります。

175cmぐらいまではこのサイズで余裕で着ることができます。この上ないぐらいダウン量が多く、厳冬にもってこいのダウンです。

MONCLERの公式サイトで購入しました。日本人サイズなのにもかかわらず店舗にはこのサイズが一切入ってこなかったことに店員さんも驚いていました。ほぼプレミアム会員で売り切れたサイズのようです。



Moncler Geniusプロジェクト第二弾のコレクション、2 Moncler 1952は、クラシカルなパーカーにマウンテンワールドに根差したブランドの伝統を表現しています。Themistoはテクニカルコットン地を使い、アイコニックな光沢のあるラッカーナイロンを使ったディテールで仕上げ、トレッキング用ロープの引手をあしらいました。



Moncler Geniusプロジェクト第二弾のコレクション 2 Moncler 1952からメンズパーカー

テクニカルコットンを使用

ダウンパディング

フードのパイピングとライナーは光沢のあるラッカーナイロン

トレッキング用エラスティックドローストリング付フード

コントラストカラーのジッパー付パイピングポケット

フラップ付で両サイドにジッパーを配したパッチポケット

ジッパー付インナーポケット

カフス内面はリブニット



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#WTAPS 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 即完売品 MONCLER

GENIUS

THEMISTO 希少サイズ0