『未使用 CHRISTIAN ORANI クリスチャンオラーニ 軽量ダウンブルゾン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 03時 45分に出品され04月03日 03時 45分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用 CHRISTIAN ORANI クリスチャンオラーニ 軽量ダウンブルゾン



アウター、インナー ともに使えるダウンブルゾンです。オンでもオフでも着やすいと思います。

また腰ポケットにはファスナーが付いているため、落下防止に役立ちます。軽量で持ち運びしやすく、気温による調整も簡単だと思います。



サイズ LL

チェスト104〜112

身長 175〜185

カラー ブラック系 黒系

素材 表地 ナイロン100%

中綿 本体 ダウン90% フェザー10%

その他 ポリエステル100%

裏地 ポリエステル100%



#CACAO95アウターやパンツ等



未使用の美品と思いますが、自宅保管のお品物ですので、完全完璧をお求めの方はご遠慮いただければと思います。

また写真は色味を完全には再現できませんのでご了承ください。



ご理解の上よろしければ多少お値下げさせていただきます。ご希望額をコメントお願いいたします。



カラー...ブラック

種類...ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)

素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用

CHRISTIAN

ORANI

クリスチャンオラーニ

軽量ダウンブルゾン